Este miércoles por la mañana, se hicieron diferentes arreglos que tienen que ver con el gas en la Escuela 179 y, ahora, solo falta una habilitación para que los chicos vuelvan a las aulas.

La Directora del establecimiento, Sandra Villalba comentó que se repararon "los calefactores de tres aulas del fondo y también se acaba de arreglar la salida del termotanque en la parte exterior. Quedaría pendiente las luminarias externas y canaletas, que son arreglos menores. Llamamos a Obras Públicas para que mañana venga personal para hacer la revisión general y habilitación de la escuela".

Por su parte, la Vicedirectora, Lorena Censi, informó: "Pasamos el parte de que los caloramas están listos y en condiciones. Nos informaron que tiene que venir personal especializado a darnos el OK y pasar el informe a Obras Públicas y ellos lo transmiten a Delegación de Escuelas. Hasta que no estén los informes, no sabemos si podemos habilitar las clases o no. Ojalá que sea mañana mismo, así el viernes podemos retomar las actividades".

También estuvo presente una de las madres, Silvia Obando, quien manifestó: "Tenemos la preocupación de que empiecen las clases. Nos dicen que hicieron todo el reclamo, pero no hay respuesta. Queremos respuestas para que puedan habilitar la escuela y empezar las clases".