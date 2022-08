Esta mañana los padres de los alumnos de la escuela 210 convocaron una conferencia de prensa para hacer visible la problemática edilicia que atraviesa de la institución educativa.

Alfonso Quintoman dialogó con la prensa y señaló que el Sum de la escuela 210 "siempre se utilizó desde que se inauguró para la recreación de los nenes" y que hoy en día los nenes están desayunando y almorzando en el aula, "están teniendo gimnasia en un lugar reducido" porque hoy en día no se puede utilizar por problemas edilicios.

"La directiva desde que empezó el problema empezó a mandar notas. Nunca le respondieron. Los directivos tuvieron que convocar a los padres porque ni le atienen la llamada", reveló Quintoman.

"Es un problema no ajeno a la mayoría de las escuelas".



Por esta razón, Quintoman manifestó: "estamos muy enojados, no puede ser que pase esto en las escuelas. No puede ser que los padres ayuden a los directivos porque no les contestan el teléfono". En relación a esto, detalló que "el sum tuvo problemas de gas, arreglaron todas las pérdidas. Ahora está el problema de la estructura, se hundió para un lado entre 20 y 25 centímetros, las paredes se partieron y quedó separado de la otra pared".

"Hace 8 meses quedaron en que iban a traer a un profesional de mano de obra, mandaron notas y no apareció nadie"

En este sentido, los padres de los alumnos de la escuela 210 le presentará una nota al titular de Obras Públicas, Edgardo Campos, para recibir respuestas sobre la problemática edilicia de la institución.

Por su parte, Yanina Valiña resaltó que "hoy el establecimiento tiene 201 chicos que comen acá y realizan actividades, es muy poca la higiene y hacen lo que pueden. Si el sum se habilita, los niños tendrían un espacio acorde a realizar las actividades y a poder tener su almuerzo con la higiene que corresponde".

"Nadie se hace cargo de nada, se lavan las manos, miran para otro lado. El sum se está cayendo, tiene las paredes rotas, los vidrios se rompieron, se rompió una caldera, colocaron una nueva y quedó en medio del gimnasio", remarcó Valiña.