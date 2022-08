Arcioni dijo que "escucho y leo todo lo que dice el oficialismo, la oposición y demás. Lo cierto es que cuando la Vicepresidenta pidió ampliar su indagatoria no se lo dieron y uno como hombre de derecho ve que en principio está vulnerado el derecho de defensa".

El mandatario provincial agregó "conocimiento de la causa no tengo, entonces yo acompaño y defiendo en cuanto no han tenido el legítimo uso de la defensa, eso me parece algo que bajo ningún punto de vista puede estar vulnerado, bajo ningún punto de vista. Después lamentablemente está la parte política, cuando uno escucha a la oposición diciendo que tienen pruebas irrefutables contra la Vicepresidenta y los demás acusados, no se desde que punto de vista lo dicen porque me imagino que no deben tener conocimiento del expediente para hablar con tanta certeza y tata firmeza. Entonces eso es preocupante para el ciudadano común, que un referente político o la oposición ratifique categóricamente algo tan sensible como son las pruebas, cuando me parece que no tienen que tener acceso. Me parece de una irresponsabilidad enorme".

"Luego, también cuando se solicita la condena, acompañan y ahí respetan la institucionalidad y ahí respetan la autonomía de Poderes. Pero cuando un Juez da una orden como fue liberar el tránsito sobre la calle, resulta que el Juez es malo y hay que recusado. Entonces antes se respetaba las decisiones de la Justicia, pero cuando hay algo que ellos creen, o la oposición cree, o el referente político entiende que el Juez va en contra de lo que ellos creen, entonces es malo. Esos discursos es lo que yo tanto critico y yo tanto respeto en mi provincia que es la autonomía e independencia de los Poderes".

"A mi me preocupa, y reitero, cuando no hay posibilidad de hacer uso a a Legítima Defensa, me parece muy preocupante y cuando un referente político habla de lo categórico de las pruebas en un expediente cuando, supuestamente, de las pruebas no puede tener conocimiento porque ellos no son parte. Entonces, desde afuera, me parecen mensajes que no son buenos para la ciudadanía común, para el ciudadano. No es bueno tampoco cuando conviene apoyar el respeto a las instituciones Judiciales, pero cuando hay una decisión Judicial que creen que no es la correcta ataquen al Poder Judicial. Entonces esos dos dobles discursos es lo que yo no acepto bajo ningún punto de vista", finalizó Arcioni.