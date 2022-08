El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló del reclamo que lleva un grupo de personas en el Área Operativa de la Municipalidad y que impide, entre otras cosas, la recolección de residuos.

"Esto continúa como los días anteriores. La municipalidad ha hecho más presentaciones en la justicia para tratar de lograr que, quienes tengan que intervenir, realmente lo hagan y no esperen que se solucione políticamente. Acá no hay solución política. Tenemos un grupo de vecinos que interrumpen un servicio esencial y que empieza a salirle caro a la Municipalidad y perjudican a muchísimos vecinos de nuestra ciudad", manifestó Ongarato.

Asimismo, el Intendente consideró: "La municipalidad no puede dar la solución que habría que dar, porque no puede utilizar la fuerza. Hay otras instituciones que tienen que lograr que se despejen las salidas. Acá tiene que intervenir la justicia. Tenemos un poder judicial que está creado para que, cuando algo se sale de los carriles de la ley y pueda encausar todo dentro de los carriles de la ley y no se está haciendo. Ya ha sucedido en otras situaciones. Hay gente que mira para otro lado y trata de que la solución venga a otro lado. Me vienen a decir que no hay que criminalizar la protesta. Protestar no es un crimen, pero hacer que toda la ciudad no tenga el servicio esencial de recolección de residuos me pregunto qué calificativo tiene eso".

"Pueden criticar y decir todo lo que quieran a través de los medios y manifestarse en la ciudad sin molestar a los vecinos. Cuando interrumpen un servicio esencial, complican a todos los vecinos de la ciudad".

En cuanto al planteo ante el Gobierno Provincial, Ongarato dijo: "He gestionado ante el Gobernador si estaba la posibilidad de tener fondos para que puedan cobrar los trabajos que pretenden realizar y este año no fue posible. No estaban dadas las posibilidades de que la provincia pueda poner los fondos y nosotros no estamos en condiciones porque ya lo hicimos el verano pasado".

"Espero que depongan la actitud lo antes posible y que podamos retornar a la normalidad".

Por último, se refirió a una posible reunión con los que llevan adelante el bloqueo: "En estos términos, yo no hablo. Con alguien que está cometiendo un delito, no hablo. Tienen que hablar los que tienen que devolver el orden a la comunidad. El Intendente no tiene el poder de utilizar la fuerza. La Justicia ha propuesto mediar, pero ¿qué tenemos que mediar nosotros?, ¿que salgan la mitad de los camiones y la otra no?", concluyó.