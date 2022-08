Sobre la capacitación dictada a aspirantes a policía, Conesa informó “Es una tarea que vengo desarrollando desde que asumí. He tenido reuniones con Policía Comunitaria en este año, con Policía de la Provincia de la Comisaría Segunda y últimamente, el 8 de Julio pasado, he dado una capacitación que fue realmente muy buena, muy linda y con mucho interés por parte de los aspirantes a policía de la provincia. Me invitó el Lic. Leandro Barrios, a quien agradezco, para que vaya, haga un muestreo y una capacitación de cómo labrar las actas y de cómo desarrollar el tema del control que, si bien no me corresponde a mí indicarles cómo desarrollarlo, es importante brindarles los parámetros para que a futuro obtengan buenos resultados en la función para la que se preparan”.

El encuentro duró aproximadamente dos horas y contó con la especial atención de los presentes, algo que la Juez de Faltas destacó “realmente encontré por parte de los aspirantes a policía un gran interés en aprender y en asumir lo que después van a tener que desarrollar una vez que estén en funciones, así que fue muy gratificante la charla que tuvimos”.

Por otra parte, Conesa informó que “La comunidad tiene que saber que en realidad todos quienes realizan las actas de infracción tienen que tratarlos con respeto, tratando también de concientizar sobre el hecho de que lo que están haciendo no está bien; y, por otra parte, quienes realizan las actas tienen que saber cómo labrarlas. Nosotros tenemos dos principios básicos que son, primero que las actas que no están bien confeccionadas se desestiman, y segundo, que cuando hay dudas sobre una situación específica, siempre tengo que estar a favor del infractor porque así lo manda el artículo 7 de la ordenanza que regula el Código de Procedimiento de Faltas. Estas son las razones por las cuales es importantísimo que todos los agentes que controlan el tránsito, sepan cómo realizar las actas”.

Es importante destacar que, independientemente del tema de tránsito, el equipo del Tribunal Municipal de Faltas, también ha realizado capacitaciones para las distintas áreas del Municipio, debido a que allí se reciben también infracciones de las áreas de comercio, bromatología y ambiente, entre otras.