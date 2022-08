Eluned Lloyd es Licenciada y Profesora en Ciencias Políticas, es puericultora, doula en formación y mamá de Elen.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna dialogó con Red 43 y comentó sobre la puericultura y el rol que cumplen las puericultoras en el acompañamiento de las personas que deciden tener hijos e hijas.

"La lactancia es una responsabilidad compartida. Se ocupa de los cuidados y acompañamiento en al crianza y el desarrollo de las infancias y la lactancia", contó.

"Somos básicamente mujeres las que ejercemos la profesión. Acompañamos la gestación, principalmente nuestro acompañamiento es en el puerperio. Acompañamos a las personas que tienen bebés y les brindamos recursos en ese sentido", continuó.

Las puericultoras no participan en el momento del parto, pero sí brindan asesoramiento y acompañamiento inmediatamente después. En este sentido, Eluned recomendó a aquellas mujeres y personas gestantes que deseen tener hijos o hijas realizar una consulta prenatal para contar con información.

Sobre las principales consultas que responde una puericultora al momento de asesorar a una madre, indicó que se tratan sobre las técnicas y posturas para amamantar. En este sentido destacó que "existen muchos mitos y desinformación sobre la Lactancia por eso nuestro rol es brindar información sobre ese proceso de crianza para las personas que deciden atravesarlo". Además consideró que "no hay mandatos, no hay recetas y que no hay solo una manera de amamantar a nuestros hijos e hijas". "Lo importante como profesionales es velar por los deseos de esa persona, ese es el camino", puntualizó.

Eluned contó que el servicio de puericultura se encuentra integrado en el sistema de salud público en algunos lugares del país como Buenos Aires. Además, las personas que deciden tener hijos o hijas pueden contar con el acompañamiento y asesoramiento de forma privada.

También resaltó la importancia de trabajar en función de la Ley de Parto Respetado Nº 25.929 debido a que establece que la persona gestante tiene derecho al acompañamiento durante el proceso de lactancia. "La ley empuja a profesionalizar la puericultora y poder tener un marco legal para el ejercicio de la profesión".

Por último destacó que para ser puericultora se necesita realizar una formación académica que dura aproximadamente dos años y que presenta el oficio desde una perspectiva integral. De esta manera, la formación incluye diversas disciplinas, aspectos vinculados a la crianza, técnicas sobre lactancia y brinda los recursos necesarios para desarrollar la profesión.