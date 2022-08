Goodman tomó el micrófono dispuesto frente al edificio del Superior Tribunal de Justicia y comenzó diciendo "en mi caso también me acusaban de haber organizado, haber pensado y haber ejecutado un incendio. Y con todos los matices que hemos tenido y seguiremos teniendo, dijimos nuestra verdad. Entendíamos que esa verdad, en el contexto en esa situación, en la cual continuamos hoy, porque no era algo del 2019, porque ya veníamos del 1018 del 2017. Esa no cambió y la responsabilidad de eso tampoco cambió y al día de hoy tampoco tenemos una respuesta como la que tendríamos que tener".

"Sepan todos y todas, que esperamos la semana que viene ser las y los trabajadores estatales, de Atech, del resto de los sindicatos, Porque estamos trabajando en algo que todos creemos que verdaderamente nos puede servir como trabajadores, que es la unidad con todo lo que significa esa unidad que supimos conseguir en algún momento en la provincia y que entendemos todos que es necesario para enfrentar esto".

"La verdad es que si hoy pudiera dejar un mensaje, agradeciendo a todos, es la unidad. Tenemos que ser un montón, no por mi. Yo la verdad, ya está. Lo mío, se como es el camino. Que la cosa venia por este lado y es una de las tantas vueltas de la moneda, como escribiera Drexler : "Ya está en el aire rodando mi moneda, nuestra moneda, y que sea lo que sea".

"Hoy ya sabemos lo que es. No tenemos que esperar más nada, solo tenemos que esperar Justicia. Y esto con los trabajadores es con unidad y entiendo entonces que el camino de la unidad es la que los compañeros de otros gremios, de organizaciones sociales, de organizaciones contra la megamineria, los compañeros de la comisión contra la criminalización, que ya dieron un paso de unidad ayer, que tenemos que continuar dándolo con el resto de los compañeros de la CGT, de las otras organizaciones, porque si algo tenemos certeza es que si ahora ya dieron con esta sentencia, se van a fortalecer, porque obviamente que estas sentencias los fortalecen, lo que puede venir es peor. Está dentro de algo que está circunscrito, nuestros salarios que no alcanzan para darle de comer a nuestros pibes y nuestras pibas. Les pasa a nosotros que por suerte tenemos un laburo, y les pasa a los compañeros que veo hoy acá, que son de los movimientos sociales, que por ahí aún no han alcanzado un empleo y están con nosotros siempre y tal vez están tan o peor que nosotros. A ellos también los llamamos a movilizarnos el miércoles y sepamos que el miércoles es la sentencia, pero la movilización no es por Santiago. Yo lo agradezco, pero además estoy convencido que con todos mis errores y virtudes, con todas las diferencias, fui y seré representante de lo que me tocó ser".

"Insisto, con todo lo que soy, y con todo lo que me faltó también. Pero van por nosotros, por el colectivo. Creo que en eso tenemos que limar asperezas, estupideces que tenemos y ser mucho más. Llamo a todos los compañeros trabajadores de la educación, en el nombre de los que están acá, que son compañeros y compañeras de Atech, llamo también a los compañeros y compañeras de Ate, al resto de los compañeros de todos los sindicatos que están dentro de la Mesa de Unidad. Convoco a los trabajadores privados porque ya sabemos que hay una Brigada acá, pero hay otra en Comodoro, otra en Esquel y en Madryn y en Trelew, que pueden estar en un autito no identificable filmándonos y lo hacen con el aval de la Justicia. Porque hasta ahora, ni la jueza ni los fiscales, a tremenda declaración hicieron nada. Y lo deben hacer. Pero lo vamos a hacer nosotros, en nuestro camino de unidad quienes también enfrentemos eso".

'Entonces, el miércoles tenemos que ser muchos. Lo que va a ser un paro nacional de la Ctera, queremos que se convierta en un paro de la Central y que ahí esté la Cta Autónoma y que entiendan los compañeros de la CGT nacional, que también, porque esto que ocurre en Chubut, que nos ocurre colectivamente, es algo muy grosero".

"Busquemos la unidad en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Seamos miles nuevamente en la calle el miércoles. Porque como se lo dijo Marcela Ancaleo a la jueza "tenemos una certeza desde el 17 de septiembre de 2019, tenemos todo esto y tenemos la ausencia de Jorgelina y María Cristina. Que eso sea motivo, razón y circunstancia para que todos y todas, el día miércoles estemos en la calle, contra lo que pretenden hacer. No solamente criminalizar la protesta, querer cortar la libertad que tenemos los trabajadores de expresarnos, de resumir todo en una acción y justificar el incendio como hicieron" finalizó Godman.