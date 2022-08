Ana Laura Maripil es operadora de rampa y señalera en Trelew es miembro del equipo de Líneas Aéreas del Estado (LADE) y es la primera mujer en ocupar ese puesto en el Aeropuerto de Trelew. Tras un vuelo de emergencia fue convocada para su primer día antes de la fecha que tenía establecida, la cual se esperaba para el 23 de agosto.

Ana Laura contó a Red43: “el martes a la mañana nos avisaron que por cuestiones climáticas no podían aterrizar en Madryn así que teníamos que asistir acá en Trelew, así que me llamó mi superior que en 10 minutos tenía que estar en el aeropuerto y lista para debutar con mi licencia como operadora y señalera”.

La operadora de rampa obtuvo la licencia el 1 de julio por lo que tiene que estar supervisada en la pista y ese día “estaba bastante feo el clima, había mucha neblina y lluvia”.

Maripil comentó: “fue un debut casual que no estaba programado, me sentí bien, no tuve ni tiempo de pensarlo, estaba tranquila porque tengo el apoyo de mi superior me da confianza y la verdad lo hice con naturalidad como fue tan sorpresivo no tuve tiempo de estar nerviosa”.

"Fue inesperado porque no pensé la repercusión que iba a tener tampoco sabía que era la primera operadora mujer del aeropuerto de Trelew. Después fui tomando noción durante el transcurso de los días, no me esperaba que se viralice el video”, agregó Ana Laura.

La operadora de rampa se encarga de los vehículos que ya están en la pista. Por su parte la señalera, debe guiar a la aeronave y darle las señales para que esté en el área segura.

Además, sostuvo que se capacitó en octubre del año pasado en Buenos Aires, en una capacitación que se debe rendir y realizar varios procedimientos para obtener la licencia.

"La comunidad aeroportuaria es muy linda solamente lo que estamos adentro del aeropuerto sabemos, es una comunidad y la verdad que me encanta, esta experiencia me encanta, me gusta mucho mi trabajo”, reflexionó.