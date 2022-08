Dispararon contra un hombre en La Portada de Esquel

Samir Said, vecino de Esquel, en comunicación con Red 43 relató la lamentable experiencia que vivió el fin de semana cuando recibió un disparo en el ingreso a la ciudad.

"El sábado a las 13 horas me voy hasta La Portada persiguiendo a unos pasajeros que se habían olvidado de pagar una noche de alojamiento. Estacioné y llega un auto parecido al que buscaba. Un gendarme me hizo seña y voy, ellos ya sabían que me iba a quedar esperando a esta gente", comenzó su relato.

"Nos ponemos a charlar y quedamos frente al cerro, mirando a las vías del tren. Primero sentimos el golpe en nuestras piernas y después el estruendo de la bala. Nos dimos cuenta que nos habían tirado a nosotros", señaló.

Tras el estruendo del disparo, el vecino y el gendarme se corrieron de lugar y se refugiaron en la oficina que se encuentra en La Portada. En ese momento, Said, cuenta que los gendarmes intentaron identificar al sujeto que había disparado. "Fue suerte que el tiro no nos haya pegado a alguno de los dos", reconoció.

"Es difícil hoy hacer un análisis de lo que pasó. Es triste y difícil de entender", lamentó. Asimismo señaló que Gendarmería realizó una denuncia en Fiscalía y que esperará para realizar una denuncia propia.

"Hubo una intención clara de pegarle a alguien y provocar daño", finalizó.