El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló sobre la reanudación del sistema de recolección de residuos en la ciudad, luego del conflicto con los operarios de Poda y Raleo.

En diálogo con la prensa, Ongarato se refirió al conflicto con los trabajadores señalando: "no hemos dialogado con ellos en esta instancia que perjudicaban todos los vecinos de Esquel con algo tan delicado como es la recolección de residuos".

"Hay tanto residuo acumulado en la ciudad que va a llevar varios días en poder normalizar el servicio".

Por otro lado, Ongarato contó que están realizando las gestiones de fondos para que los trabajadores municipales puedan tener un trabajo temporal por cuatro meses, pero que aún no hay nada asegurado. "Cuando uno les dice "voy a hacer gestiones", ellos entienden que ya se los contratará y se les dará el servicio y no es así".

"Ahora no hay fondos. Estamos haciendo las gestiones que no han sido positivas. Uno se compromete a hacer las gestiones, pero no hay garantía en un país con la economía que tenemos que se puedan conseguir los fondos con facilidad", resaltó Ongarato.