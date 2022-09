Débora Villalobo se refirió a la falta de gas en el B° Los Cóndores y remarcó que este jueves se cumplieron 10 años del llamado a licitación de la obra de gas.

En diálogo con Red 43, la vecina del B° Los Cóndores dijo: "venimos de la gestión de la red de gas para el barrio Los Cóndores desde hace rato. El jueves se cumplieron 10 años de que se había hecho el llamado a licitación del la obra".

Asimismo, señalo que junto con los vecinos "habíamos venido hace más de un mes para ver si podíamos destrabar algunas gestiones de lo que faltaba" y resaltó que "se avanzó muy poco de lo comprometido en ese momento" "No se avanzó con lo comprometido con la compra de materiales para poder avanzar con el desplazamiento de la reductora. Faltaba hacer un estudio de impacto ambiental en donde ese iba a instalar la reductora", detalló.

"Seguimos presionando para ver si el invierno que viene podemos contar con la obra terminada".

"La realidad es que si no venimos sistemáticamente no hay mucho avance. Parece que es necesario que estemos detrás de la obra y van a pasar 10 años. Nos resulta molesto porque no es habitual nuestro venir a hacer reclamos", expresó Villalobo.