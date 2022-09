La directora de la escuela 112, Gladis Ramírez, explicó porque se oponen la jornada extendida impuesta para las escuelas de la provincia.

En diálogo con Red 43, Ramírez contó que "la escuela N° 112, antes de las vacaciones de invierno, solicitó pasar a jornada completa (7 horas de clases). Después de las vacaciones, dada la renuncia de la ministra anterior, entramos en un programa y eso implica la extensión de una hora para las escuelas involucrada".

Ramírez resaltó que la noticia de la jornada extendida fue "un balde de agua fría, llegó de un momento para otro. El personal ya estaba preparado para la jornada completa" y agregó que "la jornada extendida nos vino a cambiar todas las reglas. De ahí dijimos que no".

"Atrás de esta resolución no hay nada, no hay un marco laboral del que se nos va a pagar, no se hizo en un marco paritario", manifestó y añadió que "como comunidad pedimos salir del programa de jornada extendida, seguir en curso con la jornada completa".

"Estamos listos para la jornada completa, con la extendida nos desarmaron todas las cuestiones".

"La escuela 159 y 112, desde la Supervisión, se tomó la decisión de posponerlo hasta que se pueda trabajar con la escuelas la jornada extendida. Estamos en suspenso", dijo.