El Secretario General de Atech, Daniel Murphy, dijo: "Nosotros como docentes, en el aula, planificamos nuestro trabajo a largo, mediano y corto plazo. Es un planeamiento que tiene en cuenta los recursos y las condiciones que tenemos. El Gobierno pretende decir ahora empezamos con esto y la verdad es que hoy no empezó la quinta hora".

Asimismo, Murphy agrego: "Entonces, si hubiera sido consensuado estaríamos celebrando la ampliación de la escuela pública, pero no están dadas las condiciones para eso, por lo tanto ratificamos que si no están dadas las condiciones, que no lograron atropellarnos a las docentes y los docentes y que hoy en las escuelas designadas no empezó la quinta hora y vamos a seguir cumpliendo las cuatro horas. El horario normal que tenemos en nuestra declaración jurada que está en la normativa vigente. Porque no hay ninguna otra forma de continuar y terminar el año".

"En el camino, de acá al año que viene, se tienen que dar las condiciones para que el año que viene la quinta hora sea una realidad donde realmente sea posible", finalizó Murphy.