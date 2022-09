El Secretario del comité de la Unión Cívica Radical en la provincia, Dulio Monti, comentó acerca de la postura del partido ante los proyectos de eliminar las PASO y también sobre la posibilidad de reelección de intendentes que están cumpliendo su segundo mandato.

Monti expresó que "el radicalismo, oficialmente, tiene una postura. Con respecto a lo que son la elecciones, la Ley que se votó en el año 2016 fue promulgada en ese año y los intendente que fueron electos en el 2015 se entiende que no están alcanzados por esa Ley. Eso es lo que plantearon todos los intendentes. Ahora, el radicalismo está absolutamente en contra de una derogación de esa Ley. Lo que sí, nosotros hacemos una interpretación, que si vos promulgás una Ley en el año 2016, no puede alcanzar a quienes fueron electos en el año 2015, porque la Ley no es retroactiva, no va hacia atrás. Eso es una postura absolutamente concreta, una cosa es lo legal y otra cosa es una derogación y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Que se entienda bien, si interpretamos que no alcanza a aquellos Intendentes electos del 2015 al 2019. Porque la Ley así lo especifica y no hay nada en esa Ley que mencione o alcance a ese período".

Sobre la eliminación de las PASO

"No nos parece mal, la gente está absolutamente cansada. Es un gasto de miles de millones de pesos que tienen que hacer los Estados en cada elección y en las últimas elecciones PASO los únicos que competimos fuimos Juntos por el Cambio. Entonces, en este momento en el que no tenemos educación, la gente tiene un montón de necesidades, gastar plata para definir cuestiones internas de los espacios no me parece que es importante. Que los espacios definan internamente y en última instancia que sean internas cerradas o abiertas, pero que sea a voluntad del vecino sin que el Estado tenga que poner dinero extra que realmente se necesita para otras cosas", finalizó Monti.