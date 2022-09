Ante las críticas de la Senadora por Chubut de Juntos por el Cambio, Edith Terenzi, por la cercanía que observa entre Damián Biss y Mariano Arcioni, el Secretario del Comité Provincia de la UCR dijo "como partido, nosotros somos opositores, no OPOSITONTOS, porque Damián, además de ser el Presidente del Partido Radical, es el Intendente de Rawson, y tiene un perfil conciliador, además necesita terminar obras importantísimas para la Capital, por eso siempre la relación institucional debe ser buena" entre los Intendentes y el Gobernador. "Quizás aquellos que no tienen responsabilidades de pagar sueldos o solucionarle los problemas a la gente, no entienden que las buenas relaciones no tienen nada que ver con lo electoral. Cuando lleguen las elecciones, el partido, como Damián Biss va a ser parte de un armado donde el Radicalismo decida estar".

"A Edith Terenzi, le hemos pedido que integre el Bloque de la UCR -en el Senado- y no lo ha hecho, sino que integra un Bloque con Ignacio Torres. El Radicalismo tiene un Bloque de 19 Senadores a nivel Nacional y tan sólo ella está fuera del Bloque de la Unión Cívica Radical, se lo hemos pedido por nota".

"A título personal, yo creo que Edith Terenzi junto con Caminoa están trabajando para el Pro, para Torres y poco les interesa lo que está pasando con la UCR. Vamos a empezar a señalar y mencionar a aquellos que por ahí se arrogan una representación que no tienen, deben tener un poco más de respeto" sentenció Dulio Monti.