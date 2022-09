Martes 13 de septiembre: ¿un día de “mala suerte”?

Llegó el martes 13 de septiembre y muchos empiezan “a cuidar su suerte”. No casarse, no embarcarse, no cruzarse un gato negro, la sal, las grietas en el piso... Podría decirse lo mismo del viernes 13, otra fecha maldita tomada con más frecuencia.

En muchas culturas, tanto el martes como el viernes 13 están asociados a los malos augurios. Muchos descreen de esta fecha, otros la desafían y eligen este día para por ejemplo contraer matrimonio.

Recuperemos orígenes, historias y creencias al respecto.

¿ES LO MISMO VIERNES 13 Y MARTES 13?

Sí. Simplemente es una cuestión de asociación de fechas por hechos históricos y creencias populares. El viernes 13 de cualquier mes es considerado un día de mala suerte en la mayor parte de las culturas anglosajonas, de forma similar a lo que ocurre en Hispanoamérica con el martes 13.

El viernes 13 se popularizó en países de habla hispana por películas de terror y slasher como “Friday the 13th” (1980), con el villano Jason Voorhees. Curiosamente, para adaptarla al mercado regional, la vendieron como “Martes 13″.

¿POR QUÉ ES MALO EL VIERNES 13 O MARTES 13?

El número 13 está asociado a la desgracia. En la última cena (Jueves Santo) asistieron 13 personas, los 12 apóstoles -uno Judas Iscariote- y Jesucristo. Y al Mesías lo crucificaron al día siguiente, que coincidía en viernes.