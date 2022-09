Yhosva Montoya vive sus primeros días como el ganador de La Voz Argentina 2022, disfruta y agradece a todo el público que le siguió desde el primer día. Contó en un entrevista que “fue una locura lo que pasó” no se esperaba la cantidad de votos que recibió y que por su parte “con llegar a la final estaba más que contento”.

El artista oriundo de Gaiman, cuando tenía diez años perdió a su mamá, él y sus tres hermanos quedaron al cuidado de su papá. “Él es todo para mí, yo salí adelante gracias a él. Luchó siempre por nosotros, para darnos lo mejor. Lo admiro y lo amo un montón”, señaló.

Con respecto a su primer acercamiento con la música, contó: “En mi familia siempre había una guitarra. Arranqué a cantar con mi viejo en peñas, pero después él me dijo que tenía que hacer mi camino”. Para llegar al casting de La Voz fue su familia la que se encargó de todo, por medio de una rifa juntaron la plata para el pasaje y la estadía, recién le comentaron a Yhosva cuando tenían todo listo.

Si bien tenía pasión por la música no es fácil vivir de ésta, por lo que Yhosva trabajaba en una peluquería. Cuando fue a las audiciones a ciegas sabía que si se daba vuelta La Sole, él iba a elegir a ella debido a su estilo de música

"Ella es muy sencilla, se sienta y se pone a hablar, es lo más. Se emocionó y me dijo que me lo merecía y que ahora hay que trabajar para sacar mis temas y que la gente me conozca más. Tengo un montón de temas escritos, ya he hecho la música”, opinó sobre su coach en el certamen de música.

Junto a la oportunidad de grabar un disco, también ganó dos millones de pesos. Yhosva sostuvo que todavía no sabe que va a hacer con la plata pero si tiene planeado “hacer shows en Chubut” y después volver a Buenos Aires a grabar su disco.

"Ahora tengo ganas de sacar mis canciones en todas las plataformas. Sole me dijo que me iba a ayudar. Yo vengo trabajando en la música desde chiquito, pero son cosas que se van a dar a su debido tiempo. Ojalá que pueda grabar pronto y que la gente tenga algo mío para escuchar”, agregó el artista de 23 años.

Su coach Soledad se presenta el 29 de octubre en el Movistar Arena e invitó a Yhosva a participar: “Ella me dijo que iba a estar siempre, es más, los compañeros del año pasado me escribieron y me dijeron que no me va a soltar la mano”.

Sin embargo, su reciente aparición en la televisión generó que su popularidad crezca por lo que en las redes sociales recibe todo tipo de mensajes: “Tenés comentarios buenos, de gente que te apoya, pero también están los que hablan mal. Yo sigo con lo mío. Siempre trato de mostrar que uno no quiere sacar provecho de nada”.

