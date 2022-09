Yvon Chouinard anunció el miércoles que regalará su empresa multimillonaria, Patagonia.

Chouinard dijo que en lugar de venderlo o hacerlo público, Patagonia será propiedad de un fideicomiso y una organización sin fines de lucro.

El fideicomiso se establece para garantizar que las ganancias de Patagonia se destinen a abordar el cambio climático.

El fundador de “Patagonia” la famosa marca de camperas y elementos de escalada, Yvon Chouinard, está regalando su empresa, al transferirla a un fideicomiso y una organización sin fines de lucro recientemente creada para garantizar que sus ganancias se destinen a combatir la crisis climática.

Chouinard, el escalador convertido en multimillonario, anunció la medida en un comunicado el miércoles.

“En lugar de hacer pública la compañía”, sacándola a cotizar en la bolsa de Nueva York, se podría decir que “tenemos un propósito” . En lugar de extraer valor de la naturaleza y transformarlo en riqueza para los inversionistas, usaremos la riqueza que crea la Patagonia para proteger la fuente de toda riqueza”, escribió.

Chouinard, de 83 años, dijo que optó por el modelo de propiedad única en lugar de vender la empresa a un propietario que podría comprometer los valores de Patagonia, o salir a bolsa y dejar la empresa en deuda con los accionistas antes que con el cuidado del medio ambiente.

En cambio, la propiedad de la compañía de ropa para exteriores, valorada en alrededor de $ 3 mil millones, se transferirá a Patagonia Purpose Trust and Holdfast Collective, un fideicomiso.

"Han pasado casi 50 años desde que comenzamos nuestro experimento en negocios responsables, y apenas estamos comenzando. Si tenemos alguna esperanza de un planeta próspero, y mucho menos un negocio próspero, dentro de 50 años, se necesitarán todos nosotros haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos. Esta es otra manera que hemos encontrado para hacer nuestra parte", dijo Chouinard.

Asimismo, todas las ganancias que no se reinviertan en la empresa se destinaran a causas ambientales. La compañía estima que esta cantidad ascenderá a unos 100 millones de dólares cada año.

"Vamos a regalar la máxima cantidad de dinero a las personas que están trabajando activamente para salvar este planeta", dijo finalmente.

Quien colaboró a estructurar la operación de Patagonia, perteneciente al banco BTD, declaro que nunca habían visto algo así: "En mis más de 30 años de planificación patrimonial, lo que ha hecho la familia Chouinard es realmente extraordinario".

“Está irrevocablemente comprometido. No pueden volver a sacarlo, y no quieren volver a sacarlo nunca más”

Chouinard también ha dicho que las decisiones de Patagonia que fueron buenas para el planeta también han sido buenas para los negocios.

"No sabía qué hacer con la empresa porque nunca quise una empresa", dijo Chouinard "No quería ser un hombre de negocios. Ahora podría morir mañana y la empresa seguirá haciendo lo correcto durante los próximos 50 años, y yo no tengo que estar presente".