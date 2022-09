La Fiscal Dra. María Bottini, en comunicación con Red 43 confirmó que la denuncia por el alquiler que el municipio no utilizó quedó desestimada. La decisión de Fiscalía fue notificada a las y los concejales denunciantes esta mañana

"Ayer resolvimos desestimar la denuncia .Si bien hay conductas que pueden ser reprochables, no penalmente", indicó.

"Entendemos que no hubo una intención directa del intendente Ongarato que firmó el contrato y de quien firma el acuerdo de recisión", señaló. Asimismo, informó que no existe una responsabilidad de tipo penal del abogado Llampa, quien también estaba involucrado en el alquiler del inmueble. "No hubo un actuar intencional directo para incumplir sus deberes como funcionarios públicos", resaltó.

La fiscal aclaró que la decisión la tomó Fiscalía luego de realizar la investigación y que es "al margen de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y políticas que están a cargo de otros organismos".

Recordó que no hay una responsabilidad de tipo penal que encuadre dentro de las figuras o delitos que determina el Código Penal. "Nosotros estábamos investigando un incumplimiento de los deberes de funcionario público porque podría haber habido cierta arbitrariedad en el manejo de los fondos públicos", dijo, y agregó que "no hubo una actitud deliberada tanto de perjudicar al municipio, sino que podría tratarse de algún tipo de negligencia o falta de cuidado en los fondos públicos"

No obstante, aclaró que este hecho es materia de investigación de otros organismos y no del Ministerio Público Fiscal porque "no encuadraría en una figura penal".

Por último, expresó que esta mañana se notificó la determinación a las y los concejales denunciantes, quienes pueden apelar a un Juez Penal para continuar la investigación.