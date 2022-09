El Tribunal Judicial sentenció la culpabilidad del expresidente de Lotería del Chubut por enriquecimiento ilícito. El viernes que viene se conocerá el pedido de pena.

Tras la audiencia, Carlos Barbato dijo "lo tomé bien, en un primer lugar por mi padre. Quiero resaltar esto porque mi padre es una persona de 80 años que vivió durante 3 años un proceso en el cual se lo acusó de testaferro, de que no tenía capacidad. Algo que fue manchando su nombre. Nosotros sí habíamos presentado la documentación necesaria para demostrar la situación económica que tenía mi padre -que fue absuelto- ".

"También me parece perfecto lo de Adrián Quinteros -absuelto- porque no tenía nada que ver. De lo que se lo estaba acusando, no había ningún motivo"

"Con respecto a este fallo, en el cual me condenan a mi y a mi señora, lo que veo es que he cometido errores con respecto a las declaraciones juradas. Pero como dijo la Señora Jueza, estamos hablando de una diferencia de dos millones y medio de pesos. Y se escuchó hablar a lo largo de este proceso de millones y millones. No quiero decir que esos dos millones de pesos no sean nada, pero lo que sí, el error que cometí. Yo compraba y vendía autos, lo sabe un montón de gente, el no haber hecho los papeles como corresponde y decir, compre este, vendí este, gané tanto y eso me produjo un ingreso de dinero. Además, al haberlo hecho del 2016 al 2019 hay cosas que no surgen, como que mi señora recibió una herencia de su padre, que fue bancarizada, y de ahí fue la compra de ese terreno. Yo tuve un accidente y también y con eso compré una Eco Sport. O sea cada vez que mi padre me ayudó y como lo dijo él, yo tuve un hermano que falleció, estaba muy enfermo y mi papá decidió vender estas propiedades y ayudar a cada uno de sus hijos en vida" .

"¿Cuál es el error que se vuelve a cometer? El no haber ido a la escribana y decir que mi papá me dio tanta plata... Yo lo expliqué, el tema de terminar la vivienda fue mi papá el que me incitó y me ayudó"

En este marco, Barbato vinculó al origen de la investigación con cuestiones políticas: "Yo creo que si -que es una cuestión política- cuando a mi me investigaron por la mitad de un Audi. No estoy en contra, y lo vuelvo a repetir, que se hagan las investigaciones que corresponden, pero creo que existe una cierta tendencia a seguir a ciertas personas. Yo no voy a decir que no es nada esos dos millones y medio, pero no lo sé si es esa cifra porque hay que recorrer 16 años de un vida. Los propios fiscales reconocieron que duplicaron gastos. Los gastos de tarjetas fue duplicado muchas veces".

"Es decir ¿es real ese número? No lo sé, si pueden ser dos millones, o un millón y la ayuda que me dio mi papá. Pero bueno, acá en la Justicia hay que probarlo. Nos faltó documentación para probarlo. Lo que sí puedo decir, es que no es un valor como un edificio o 20 propiedades, estamos hablando de este valor que significa la mitad de la construcción del dúplex"

"Mi vida pública, la verdad es que políticamente yo no quiero; me alejé y quiero seguir alejado de esto. Me afecto, pero me afectó muchísimo en mi vida pública, personal. Tuve problemas de salud ocasionados por todo esto, además mis hijos involucrados, mi mujer, mi padre. Como dije, fue pasar una situación también con el fallecimiento de mi hermano, pasando por todo esto. Viendo al viejo que con 80 años jamás tuvo un problema y tuvo una tapa de un diario diciendo que era testaferro, y esperar tres años para absolverlo".

"Yo te digo, sigo confiando en la Justicia y ya vendrá el momento en el cual se leerán las penas y seguiremos teniendo las otras instancias que siguen para poder apelar" finalizó Barbato.