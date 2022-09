En sus redes sociales, la atleta esquelense, Verónica Ramírez, confirmó que no participará del Campeonato Mundial de Trail en Tailandia por cuestiones económicas y personales.

Verónica Ramírez publicó en su cuenta de Instagram un video relatando que ha sido seleccionada en el Campeonato Mundial de Trail que se realizará en el mes de noviembre en Tailandia y que decidió no participar por cuestiones económicas y personales "que no me permitirán estar de la mejor manera".

En este sentido, la atleta esquelense pidió que "este video se viralice para que todos los argentinos puedan recibir la ayuda que se merecen ya que deben costearse todos los gastos". "Pido en especial ayuda para Hugo Rodríguez, atleta esquelense y chubutense, que si dios quiere nos podrá representar", agregó.

Asimismo, Verónica Ramírez: expresó: "le agradezco a mi familia, amigos, compañeros, mi grupo correvero, sponsors, lotería del Chubut por acompañar en todos mis sueños".