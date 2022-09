Delia es vecina del Bº Malvinas y se acercó a Red 43 para reclamar que el municipio resuelva el problema de infraestructura que afecta el ingreso a su vivienda. Manifestó que hace más de 40 años que tiene problemas en su vivienda por los destrozos que generan los temporales de lluvia o nieve en la calle de su casa.

"Se rompió el caño del agua que va a mi patio", contó, y añadió que hace cuatro meses que está sin concluir la obra, por lo que se puede observar una zanja profunda que obstruye la entrada a su casa.

"Dejaron tres caños y hay uno roto ya", agregó.

"Estoy enferma, ando con la presión alta.... ¿Hasta cuándo voy a seguir así?", lamentó.

"Yo pago los impuestos, todo. Estoy sola, si me pasa algo qué hago", reclamó la jubilada, y señaló que "no puedo sacar el auto y hace 4 meses estoy pagando el taxi que me sale 1000 pesos".

Para concluir, la vecina pidió que las y los funcionarios le den una respuesta. "Esperemos que hagan algo, vamos a ver qué pasa", expresó.