Organizaciones políticas, sociales, sindicales y vecinales de Esquel se reunieron para poner en común distintas situaciones sociales de la ciudad de cara a pensar un nuevo espacio de reconstrucción política y social.

Desde el Instituto Futaleufú, el SOEME, el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán, el MOSODI, las vecinales de los barrios Cañadón de Bórquez y Ceferino firmaron un documento donde se valoriza la organización de la comunidad para construir una política que transforme la realidad de la pobreza y la exclusión de gran parte de los que habitan Esquel.

Luego de varios encuentros de debate y participación, las organizaciones y vecinos expresaron en un documento colectivo (ver al final) que “en nuestra ciudad para salir del estancamiento económico, productivo, social y político nos proponemos participar activamente con responsabilidad, solidaridad y en unidad.

Convencidos que la “Patria es el Otro”; mi vecino, vecina, compañero, compañera de trabajo juntos para lograr un progreso social equitativo e inclusivo. No naturalizar la pobreza e indigencia y que nadie se enriquezca a costa del empobrecimiento del otro”.

A su vez convocan a los vecinos y organizaciones interesadas a sumarse a los encuentros. El documento plantea como principales puntos la importancia de construir una política participativa, democrática, con debates abiertos a la comunidad, con planificación y respeto sobre los bienes naturales en función de una visión de desarrollo social de Esquel, con otro modelo organizativo donde la política no sea monopolio de unos pocos “que ganan aún en la derrota electoral de todos y todas los que pertenecemos al Frente de Todos”.

Patricia Berra, del Instituto Futaleufú, expresó algunos de los puntos que motivaron el documento colectivo: “Nos hemos encontrado muchas veces peleando por las mismas cosas en la calle, por el No a la Mina, por el aumento de las tarifas, por el salario básico universal, por la posibilidad de tener acceso a un terreno y una vivienda digna.

En cada una de esas luchas hemos estado en la calle, eso es hacer política, de cara con todos y todas, saber qué es lo que cada uno necesita y qué es lo que hay que transformar en nuestra ciudad para que todos podamos vivir mejor”. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel (SOEME), el Secretario General Antonio Osorio destacó la importancia de juntarse “sin pertenencias políticas” y llamó a los vecinos a trabajar unidos “porque nos acostumbramos a que cuatro o cinco hablen en representación de todos, entonces creemos que el pueblo tiene que recuperar ese poder y la unidad es el único camino posible para reconstruir ese poder”. Oscar Segundo, del Movimiento Social para el Desarrollo Integral (MOSODI), destacó el saber de todos los vecinos para aportar a un plan de gobierno: “Todos nosotros podemos dirigir lugares en que nos sentimos capacitados, no personas que vienen de arriba que no conocen nuestros barrios, nuestro lugar. No hay que minimizarse, muchos doctores o ingenieros se han mandado macanas, una Municipalidad no va a discutir el rol del doctor, va discutir otro rol. Se nos ha hecho entender que nos pueden tirar esa chapa, cualquiera puede dirigir una intendencia porque se trata de dirigir, teniendo sensibilidad hacia la gente”.

A su turno, el vecinalista Oscar Prafil del barrio Cañadón de Bórquez remarcó “hay que conocer la necesidad de la gente y desde mi experiencia en el barrio creo que los funcionarios no saben, o no ven y nosotros tenemos muchas propuestas para hacer y ver porque conocemos esas necesidades”. También los jóvenes se hicieron presentes en el encuentro. Varios de ellos agrupados en el Movimiento Evita, cuya referente Natalia Villivar, dijo “estamos cansados que al ser jóvenes nos usen para pegar carteles, para repartir boletas, como un numero para hacer política. Queremos ser parte y por eso acordamos firmar el documento”. Por último, desde el Frente Popular Darío Santillán, la referente Susana Moreno planteó la situación con la que trabajan diariamente: “está cada vez más complicado, son todas necesidades que van pasando año a año, como la tierra, la falta de agua y se nota cada vez más. Son muchas las necesidades y no se recorren los barrios, la gente que recorre es la que sabe las necesidades que hay”.

Compartimos el texto completo del documento que firmaron los representantes del Instituto Futaleufú, el SOEME y ZO, el MOSODI, el Movimiento Evita, el Frente Popular Darío Santillán, la Vecinal del Barrio Cañadón de Bórquez y la Vecinal del Barrio Ceferino.

TRANSITAR NUEVOS CAMINOS PARA DEJAR ATRÁS LA DERROTA

Las organizaciones sociales, sindicales, culturales y políticas abajo firmantes, tributarias de las históricas luchas por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política; nos comprometemos y convocamos a todos y todas las militancias movilizadas por el propósito de abandonar el camino de las derrotas electorales del Frente de Todos en la disputa política por alcanzar la conducción del gobierno local. Convencidos que para lograrlo debemos asumir el compromiso de desterrar la actitud posibilista, acomodaticia, carguista y especulativa de referencias que desmerecen con su práctica la condición de herramienta de transformación que tiene la política.

Generando rechazo de buena parte de la sociedad. nuevos caminos en la construcción política para lograr otros resultados, conducir el gobierno local para transformar la realidad de pobreza y exclusión social para buena parte de quienes habitamos Esquel.

Atravesados también por una realidad internacional de crisis y puja de intereses económicos entre grandes potencias mundiales. Los más afectados por estas luchas económicas son las clases populares, de manera que no es casual que las regiones más afectadas sean las del hemisferio sur. En nuestro país existen desde siempre los dueños del poder real que se favorecen sumando riqueza y beneficios a costa del despojo de las mayorías. Desde su ejercicio de poder actúan sobre la economía, el poder judicial y las políticas de gobierno acrecentando privilegios sociales y beneficios económicos.

En nuestra ciudad para salir del estancamiento económico, productivo, social y político nos proponemos participar activamente con responsabilidad, solidaridad y en unidad. Convencidos de que la Patria es el Otro, mi vecino, vecina, compañero, compañera de trabajo juntos para lograr un progreso social equitativo e inclusivo. No naturalizar la pobreza e indigencia y que nadie se enriquezca a costa del empobrecimiento del otro.

• Queremos practicar políticas democráticas e integradoras, privilegiando las de carácter participativo. Que permitan reflejar opiniones mayoritarias. Superar las construcciones políticas que son resultado de participaciones minoritarias, logradas por 3 o 4 dirigentes en una mesa de café.

• Ventilar la política a través de debates abiertos, con capacidad de acompañar las luchas de resistencia a los ajustes tarifarios y salariales y el extractivismo minero. Contra la criminalización de la política. Acompañando a las organizaciones sociales que luchan por un salario universal para todos y todas, actuales precarizados o desocupados laborales.

• Definir las políticas de administración de los bienes naturales, proyectando nuestras acciones políticas en esa dirección. Sabiendo que si protegemos el ambiente también nos protegemos, asegurando el bienestar para las generaciones que nos continúen.

• Esquel y la región deben dejar de depender de la capacidad del estado nacional, provincial o municipal de generar empleo.

• Construir otro modelo organizativo con capacidad de lograr una mayoría política capaz de rescatar el municipio de Esquel de conducciones para las que las cuentas públicas son más importantes que quienes habitamos este suelo.

• Rechazamos el ejercicio monopólico de la política de un puñado reducido de dirigentes que ganan aún en la derrota electoral de todas y todos los que pertenecemos al Frente de Todos