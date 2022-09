El Gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio a cargo de Leandro Cavaco, concretó días atrás en Trevelin la reunión de la Mesa Agrícola, dónde se dio una amplia difusión al Plan Forrajero provincial.

En la oportunidad, el subsecretario de Agricultura, Claudio Mosqueira, encabezó la reunión con productores, acompañado por el intendente municipal, Héctor Ingram, el secretario de Producción local, Francisco Hammond, la presidenta comunal de Cerro Centinela, Beatriz Roa, el presidente de la Sociedad Rural de Esquel, Leonardo Jones, el Presidente de la ALAPA, Martín Sasaki, referentes del área de producción de Corcovado, Trevelin, representantes técnicos de INTA, Técnicos de la UEP y un nutrido grupo de productores de distintas regiones.

En la apertura, Mosqueira, expresó que “el Gobierno provincial impulsa la Mesa Agrícola con el objetivo de promover el uso eficiente del agua para riego y el aumento de la superficie agrícola, y así tender a reemplazar la importación de forraje de otras provincias. En esta mesa abrimos el borrador de este nuevo programa provincial para que en cada región tengan la posibilidad real de introducir en el mismo las iniciativas de cada región, y así concretar a partir del mes que viene un programa realizado por los propios productores con un estado realmente participativo”.

A su turno, Hammond destacó que "la reunión fue muy buena, ya que siempre que se reúnen los productores y pueden tener contacto con el Estado, y en este caso con el Gobierno, se genera la interacción, ya que justamente el planteo fue para eso y generar un debate de poner sobre la mesa la propuesta y la problemática. Tuvo su efecto en los productores de Trevelin en la zona como los referentes de Epuyén, Corcovado y las zonas aledañas. Después que todos esos planteos se pueden plasmar en lo que es la propuesta crediticia de la unidad ejecutora provincial la propuesta fue muy buena".

Por su parte, Leonardo Jones, presidente de la sociedad rural de Esquel, indicó que "es una buena iniciativa y me parece muy bien que el Ministerio de Producción tome la posta en hacerlo. También me parece muy bien que se dé el pronunciamiento a través del crédito para este destino. Y como cosa interesante a resaltar y en particular, se tomó la propuesta que se hizo de los desde los productores del financiamiento o las herramientas que tenga este plan que también sirvan para el combate contra la mosqueta, qué es un problema muy importante que tenemos en la cordillera, eso particularmente a mí me parece que sumamente positivo".

Próximo encuentro de la Mesa Agrícola

Es preciso recordar que, en el marco de este espacio de trabajo, el encuentro inicial tuvo lugar días atrás en Gaiman y luego en Sarmiento. En esta oportunidad fue el turno de Trevelin, mientras que el 27 de septiembre se llevará a cabo en Gualjaina.