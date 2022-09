El gremio de los empleados de comercio es el más numeroso del país, con 1,2 millones de afiliados. Desde el sindicato mercantil aseguraron que para enfrentar una canasta de 160 mil pesos se debe reabrir la negociación salarial.

Alfredo Béliz, secretario general del gremio, manifestó que este “año hemos podido recuperar al trabajador y terminaremos con 500 nuevos afiliados que nos permite representar a más de 6 mil trabajadores y familias”.

Béliz recalcó que por estos meses el sector “sigue peleándole a la inflación". En este sentido, señaló: "Tenemos estadísticas que nos dice que la canasta básica está en 160 mil pesos por el costo de la Patagonia. Un trabajador de la actividad privada debe percibir entre 150 y 200 mil pesos para tener una vida normal, llegar a fin de mes, alimentarse y pagar sus impuestos. Es un llamado de atención para la clase política y del gobierno nacional para que contengan el costo de vida porque así no hay salario ni paritaria que alcance”.

El dirigente mercantil pidió la reapertura de la mesa de discusión salarial. “Queremos decirle a los empresarios que la cláusula de revisión que tuvimos no sirve para nada. Hemos tenido una sola cláusula de revisión y en un mes hubo cuatro aumentos. Si seguimos con esta estadística no vamos a empatarle a la inflación. Economía debe tomar un rumbo para mejorar las condiciones y detener estas alzas en los precios semanales cuando el salario lo tenemos mensualmente”.

El titular de SEC indicó que en Rawson y Madryn hubo incremento de afiliados. “Trelew está viviendo una situación difícil y con políticas que no ayudan a la credibilidad. Los comerciantes no ven un panorama muy bueno”, expresó. “Son gestiones de la política. Si el dirigente no funciona, no gestiona los datos son así. No es casualidad que Trelew hay dejado de ser la segunda en la provincia. Antes era Comodoro Rivadavia, Trelew y Madryn, ahora tienen que preguntarse porque Madryn está segundo. Lo tienen que hacer todos los políticos que quieren gobernar las ciudades para que den previsibilidad”. (Jornada).