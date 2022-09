Raquel Acosta, nueva directora de la Escuela Nº 54, en comunicación con Red 43 se manifestó sobre la implementación de una hora extra de clase.

"La Escuela fue una de las elegidas para implementar la extensión horaria", destacó la directora. Asimismo informó que se agregará una hora más en el turno mañana y en el turno tarde

"El jueves tuvimos la reunión virtual con Ministerio de Educación y el resto de las escuelas que están en esta situación y comenzamos a organizarnos", sostuvo. No obstante, comentó que el equipo directivo todavía no tuvo la posibilidad de reunirse con docentes y padres para analizar la medida.

"No nos hemos podido reunir para conversar sobre los casos puntuales de aquellos que trabajan en doble función y con los padres por aquellos chicos que tienen otras actividades a la salida", dijo.

La nueva directora adelantó que las y los estudiantes del turno mañana ingresarán media hora antes y se retirarán media hora después del horario habitual. De esta forma, el nuevo horario del turno mañana sería de 8.00 a 12.40 horas. Mientras que quienes asistan al turno tarde ingresarán a las 13.30 y se retirarán a las 18.10 horas.

Asimismo, destacó que la medida implementada por el Ministerio de Educación de la provincia se basa en la normativa nacional, por lo que "no está fuera de lo legal". No obstante, reconoció que no esta no es la mejor época para comenzar con la extensión horaria debido a que costará que las comunidades educativas se acostumbren a la nueva organización del establecimiento.