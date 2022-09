El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Diego Austin, se refirió a la reunión del Concejo en Comisión por la audiencia pública por la concesión del Cementerio.

"Habíamos convocado a una prolongación extraordinaria para hoy a las 8 de la mañana para determinar el objeto y la forma en la que se iba a hacer la convocatoria para la audiencia pública", contó Austin.

Asimismo recordó que en los anteriores encuentros del Concejo en Comisión "hubo un despacho mayoritario en el que se rechazaba el proyecto de municipalización del cementerio y se estaba tratando la audiencia pública".

"En el Concejo en Comisión anterior habíamos planteado que el objeto debía estar plasmado que iba a ser una audiencia pública para escuchar las propuestas sobre servicios y mejoras para volcar en el pliego de licitación de concesión del cementerio", sostuvo

En la reunión de hoy, informó que se trabajó en la redacción del objeto para determinar cómo se hará la convocatoria. Sin embargo, expresó que no pudieron llegar a un acuerdo sobre las consideraciones que debía tener el objeto y por tal motivo se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves por la mañana.

En este marco, el presidente expresó que ese día "vamos a convocar al Departamento Ejecutivo para que expliquen los motivos por los cuales se toma la decisión de lanzar la nueva licitación del cementerio local".

Asimismo, destacó que no hay definiciones acerca de cuándo se realizará la audiencia pública, la cual tiene la intención de ser el espacio en donde las y los vecinos de Esquel den su opinión sobre el servicio que se brinda actualmente en el Cementerio local. "Si no llegamos a un acuerdo, es posible que no se haga", añadió sobre la falta de definiciones.