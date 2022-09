Días atrás, el Concejo Deliberante rechazó un proyecto para municipalizar el Cementerio de Esquel y todavía no hay definiciones sobre la audiencia pública que pretenden hacer algunos concejales. En ese marco, el intendente Sergio Ongarato se refirió a la situación y cómo se avanzará.

El intendente dejó en claro que desde el Ejecutivo: "Hemos decidido continuar con el esquema de concesión que tiene el Cementerio desde la década del 80. Está funcionando de esa manera y no hay quejas sobre el servicio del cementerio. Tenemos un sistema implementado entre el concesionario, la municipalidad y un seguro que se cobra a través de la cooperativa. Todos los vecinos de Esquel hoy tienen un servicio de sepelio, sin importar la situación económica", sostuvo.

Por otra parte, Ongarato manifestó que: "Hay que destacar que, durante la pandemia que hubo problemas serios en muchas ciudades, en el cementerio de Esquel no tuvimos problemas. El servicio de sepelios durante la pandemia no fue un problema. Se encargó el concesionario y no tuvimos quejas sobre este tema".

Asimismo, el intendente volvió a reflejar que: "La decisión nuestra es concesionarlo, porque hay que hacer una serie de inversiones para agrandarse y mantenerlo. Hacen falta mejorar cosas que no estaban contempladas en la licitación de ese momento y hoy sí aparecen como una necesidad. Las inversiones que hay que hacerlas, no van a estar en la prioridad de la municipalidad. Hoy, con las obras que hay que hacer en la ciudad y con la asistencia social cada vez más alta que estamos teniendo, el cementerio nunca va a ser la primera prioridad. Siempre va a estar en segundo o tercer plano. Las inversiones de esta gestión y las futuras gestiones nunca van a pasar primero por obras en el cementerio. La decisión es concesionarlo como en este momento y que el concesionario tenga la obligación de realizar las obras y el municipio se encargue de controlar que se hagan, como se ha hecho hasta este momento".

Con respecto a las obras que se agregaron al pliego, Ongarato comentó: "Elevamos el pliego el Concejo Deliberante con una serie de obras y servicios que hay hasta ahora. Obras de pavimentación, iluminación, cercado que hay que mejorar y que no estaban en el pliego anterior. Bajo este esquema, enviamos el pliego. Hoy hay una idea de algunos concejales de hacer una audiencia pública; la idea de municipalizarlo está totalmente descartada. El sistema está funcionado, contempla a todos los vecinos y no lo vamos a cambiar".

"La idea de hacer una audiencia pública es para que los vecinos puedan plantear qué servicios se le van a plantear al concesionario en el pliego", añadió el intendente.

Sobre el cierre, Ongarato se refirió a la posibilidad de prorrogar la concesión actual, dado los plazos del vencimiento de la misma: "Hay que conversarlo con el actual concesionario y estimo que no habrá problema en prorrogarlo unos meses mas, si es que el Concejo Deliberante no resuelve el tema del pliego sobre cómo está en este momento. No hablamos de muchos meses más, pero si lleva un par de meses, vamos a necesitar que nos autoricen a prorrogar la concesión estos meses hasta que se defina cómo se va a hacer la licitación", concluyó.