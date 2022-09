El secretario de Turismo, Gustavo Simieli, dijo que este año no se realizará la Fiesta Nacional del Esquí en Esquel.

En diálogo con la prensa, Simieli señaló que, teniendo en cuenta el proceso inflacionario, "hoy con $1.500.000 no podemos ni hacer ni un cumpleaños de 15. Tenemos que agregarle un cero más a ese importe para repensar la fiesta a ver si realmente la vamos a hacer como se hacía antes con un evento muy convocante".

"Hoy no están dadas las condiciones. Creo que sería imposible pensar hacer una fiesta con un millón y medio de pesos", remarcó el secretario de Turismo.

En relación a esto, Simieli comentó que lo han dialogado "con entes mixtos. Se tomó la decisión de no hacerla porque no tenemos el acompañamiento ni de Provincia ni de Nación porque no está contemplado en su presupuesto".