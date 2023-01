¿Por qué ANSES no puede iniciar las jubilaciones?

El titular de ANSES de Esquel, Julio Padín, explicó los motivos por los que el organismo no puede iniciar la jubilación de muchas personas.

En diálogo con Red43, Padín se refirió a la Ley 26970 (moratoria previsional) y señaló que "le permitía a aquellas mujeres que no tenían la cantidad de años de aporte, poder inscribirse en esta moratoria y poder comprar los años que le faltaban". En relación a esto, resaltó que esta ley vencía el 23 de julio de 2022, pero "se prorrogó hasta el 31 de diciembre, por lo que, ANSES podía seguir iniciando jubilaciones con moratoria a espera de la nueva ley, la cual pasó por la Cámara de Senadores y fue aprobada. Luego pasó por la Cámara de Diputados y la Oposición no dio el quorum y no se pudo tratar esa ley". Por esta razón, después del 31 de diciembre "no se puede iniciar más jubilaciones para las personas que no cumplan con los requisitos de ley y son las mujeres de 60 años de edad con 30 años de aporte y hombres de 65 años de edad con 30 años de aporte".

En este sentido, Padín manifestó que "han quedado 800 mil personas que no van a estar pudiendo iniciar su jubilación ya que no tenemos un instrumento legal".

"La ley es importante porque 9 de cada 10 mujeres van a necesitar años en moratoria para jubilarse y 7 de cada 10 hombres van a está necesitando años de aporte", puntualizó.

"Si esta ley no sale va a quedar muchas personas sin poder iniciar su jubilación". La moratoria es necesaria porque más del 70% de personas está iniciando la jubilación con algún año de aporte incluido en esta ley".

"Es una ley para hombres y mujeres argentinos que no pueden jubilarse porque no tienen la cantidad de años de aporte", concluyó.