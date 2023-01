Rafael Williams, sobre el veto a la Renta Hídrica: “no nos cayó bien, fue una falta de respeto”

El diputado provincial y referente del PJ en la Cordillera, Rafael Williams, dialogó con Radio 3 y se refirió al veto a la Ley de Renta Hídrica que firmó el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Ricardo Sastre.

Williams fue uno de los impulsores del proyecto y en este sentido reconoció que el veto “fue una sorpresa”, y lo lamentó, ya que “el proyecto tenía 2 años de gestión y muchos años de búsqueda de un resarcimiento de la Cordillera y la cuenca del Futaleufú”.

“Esto fue una sorpresa porque era una herramienta importante para negociar con Nación porque en 2 años se vence la concesión”, sumó y repasó que “creímos que modificar la mayoría de los artículos (del proyecto original) había sido importante como aporte”.

Recordó además que “el Gobernador (Arcioni) había anunciado que la iba a promulgar y creíamos que esto iba a avanzar e iba a ser una herramienta utilizable, porque entre los planteos estaba que no pierda el status Aluar -y- se pagara regalías en unidades físicas”.

Por ello, el veto “nos sorprendió pero en política muchas veces no hay que sorprenderse; no nos cayó bien, fue una falta de respeto. Son decisiones que generan ciertas broncas y uno lo relaciona a la historia de la Cordillera y con otras intenciones de otros proyectos que no prosperaron”, sentenció.

Fue por ello que remarcó que “cada uno sabrá qué es lo que hace, cuáles son sus responsabilidades y su futuro en cada lugar de la Provincia”. Puso en duda así su acompañamiento a una eventual candidatura de Sastre por el PJ a la Gobernación, “mi actitud no es la misma que hace 20 días atrás. Esto es política y cada uno deberá hacerse cargo de las decisiones que toma”.

Cerró señalando que “teníamos una expectativa, que eran las de la gente; la de tener los mismos beneficios de Aluar en energía, el canon de concesión que fue todo a Nación y (con la actual) no quedó nada en Chubut; y el beneficios que traería el cobro en unidades físicas para la Provincia”.

“No hubo llamado en la previa ni siquiera en la posterior. Son decisiones políticas y hay que medir cómo les puede servir eso en determinados lugares como la Cordillera, donde no tenemos otros recursos importantes a la vista que no sean otros que han sido fuertemente cuestionados por la sociedad”, en referencia a la megaminería.

