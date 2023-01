A pocos días de haberse vetado el proyecto de Ley de Renta Hídrica, el intendente Sergio Ongarato se refirió a lo sucedido. En principio, lamentó que la Municipalidad no podrá contar con esos fondos y opinó que esto podría tratarse de una cuestión interna del peronismo.

"Me tocó a mi haber acompañado esta iniciativa y ver cómo esto no salía de la legislatura y se extendían los plazos sin entender cómo. Aparecieron críticas al proyecto, diciendo que colisionaba con leyes nacional. Finalmente, se aprueba y pensé que todo eso estaba solucionado. Cuando leí el decreto, leí los mismos cuestionamientos y yo no estoy en condiciones de decir si están bien o no, pero creo que con todo el tiempo que estuvo este proyecto en la legislatura, estas dificultades se deberían haber solucionados", expresó el intendente de Esquel.

A su vez, Ongarato reflejo que "esta ley significaba un beneficio económico para nuestra región y para nuestra ciudad. No sé qué viene ahora, qué se va a proponer. También creo que hay una cuestión porque estamos en un año electoral y espero que no sea una cuestión de regionalismo. Esperemos llegar a una solución, que es lo que los intendentes buscamos: mayor cantidad de recursos para llevarle soluciones a los vecinos".

"Que no sea una buena voluntad del gobierno de turno, porque si cambia el gobierno eso desaparece y esa buena voluntad se traduce en amiguismos. Si uno está mejor con el gobierno provincial, recibe más que uno que haya tenido alguna discusión u opinión encontrada. Esto debería estar establecido por ley, de manera que todos los intendentes empiecen a saber que cuentan con esos fondos", agregó el mandatario municipal de Esquel.

Por último, dijo que podría tratarse de una interna peronista en año electoral: "Hay algo de interna también. No puedo decir cómo, pero veo que hay otras cuestiones. También hay cuestiones electorales y no sé si esto influye o no. Lo que me importa a mí es que significaría un beneficio. Esto se podía empezar a contar para fin de esta gestión y el próximo intendente podía contar con estos fondos, pero hoy no están. Lo que tenemos hasta el momento, a veces es escaso y nos obliga a gestionar fondos para obras chicas que podríamos hacer con fondos municipales", cerró.