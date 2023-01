Una mujer de 94 años que estaba encerrada en su casa de Neuquén, con sus perros y sin movilidad por sus propios medios, preocupó a los vecinos y decidieron llamar a la policía, quienes entraron a la fuerza.

Según sostienen los vecinos, la abuela estaba al cuidado de un joven. Ante esta situación reclaman que intervenga Desarrollo Social y el Municipio por la mujer y los animales.

Una de las vecinas, contó que la mujer vive en uno de los dúplex de la calle Carlos Potente, en el barrio San Lorenzo y señaló: “Si no entrábamos, no se si no se la comían los perros”.

Otra de las vecinas, remarcó que están “cansados de hacer reclamos y nadie hace nada”. Según las vecinas de la mujer de 94 años, el jovén que está a su cargo no la higieniza ni le da la medicación.

Además, señalaron que la mujer no se puede mover por sus propios medios y que la casa estaba en condiciones deplorables.

La mujer tiene diabetes y no recibe la insulina necesaria. La mujer pasó la noche en el Hospital Heller con un cuadro de deshidratación, fue asistida por la Guardia de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.