Tras el veto a la denominada “renta hídrica” el Gobernador, Mariano Arcioni, anunció el trabajo para crear un proyecto de creación de un fondo de desarrollo cordillerano. Este jueves, el ministro Gustavo Aguilera, explicó por qué debía vetarse lo aprobado por la Legislatura y anticipó como será la participación de los distintos organismos en la creación del nuevo proyecto.

El ministro de Infraestructura, Energía y Servicios Públicos remarcó “Yo rescato la voluntad del Gobernador, en poder dar un reconocimiento por todo lo aportado por la zona cordillerana para la generación eléctrica y los sacrificios desde el punto de vista ambiental y turístico que ha sufrido esa zona por la construcción de la represa hace ya unos cuantos años”

“Pero en ese espíritu de rescatar la voluntad del Gobernador, que acompañaba la voluntad de los legisladores de la cordillera y de los Intendentes, también está la posibilidad de que esa Ley sea aplicable”, agregó Aguilera.

Es por eso que, si “pasaron muchos años, entonces, es preferible perder un par de meses más para hacer un proyecto que realmente sea aplicable, integrador y puesto en funcionamiento” es decir que no sea “nada más que por la voluntad de reconocer algo, sancionar un proyecto que no iba a poder ser aplicable y que iba a traer muchos conflictos con nación. Porque nosotros estebábamos con una Ley provincial desconociendo la jurisdicción de nación y en un esquema en donde nosotros estamos recibiendo muchísimo apoyo de nación, en obras que estamos haciendo, no solo viales sino también obras eléctricas y que vamos a hacer en breve, ese conflicto no era para nada bueno y no iba a llegar a nada porque iba a terminar siendo inaplicable porque con una Ley provincial no se puede avanzar sobre la jurisdicción y el desconocimiento de las leyes nacionales”.

“Entonces, rescato la voluntad del Gobernador y nos ha transmitido para que nos pongamos a trabajar en conjunto con la Cámara de Comercio, con los Intendentes de las localidades y los legisladores para hacer un proyecto lo antes posible, que pueda ser sancionado, reconocido por la mayor cantidad de diputados posibles, que tenga el apoyo por todo el arco político, que no tenga fisuras y que pueda ser puesto en marcha rápidamente”, finalizò.