El día miércoles, el intendente Sergio Ongarato alertó de manera pública sobre la situación de la estación transformadora que abastece de servicio eléctrico a Esquel y Trevelin, que ya está casi al límite.

Para eso, es necesaria una obra millonaria que dependerá del Gobierno Nacional. Esto también incluye a los parajes de Trevelin.

"Hay inconvenientes que nos ha informado TRANSPA de llegar a la imposibilidad de abastecer los requerimientos de nuestras localidades", comentó el ingeniero Gabriel Saunders de la Cooperativa 16 de Octubre.

"Estamos en una situación, en principio, compleja. Las ciudades tienen un crecimiento vegetativo de importancia. Año a año tienen hasta un 8% de crecimiento. Las instalaciones que se inauguraron hace 20 años, hoy ya se están quedando chicas. Hay que adecuarlas a los nuevos y futuros requerimientos", agregó el ingeniero.

Por otra parte, sobre las obras, indicó: "Las inversiones son de importancia que están fuera del alcance de nuestra comunidades y que no son de obligación de TRANSPA. El mecanismo en Argentina es llevar adelante estas inversiones con fondos específicos de Nación. Lo que hay que hacer, es una buena gestión. El presidente de la Coop16 se puso en contacto con el ministro de infraestructura para ver qué solución transitoria se puede dar en un corto plazo".

"La obra es completar la capacidad de transformación de la estación. No es solo uno o dos transformadores más grandes, sino adecuar todo el conexionado. Una de las salidas momentáneas es adecuar la potencia, pero hay que completar la obra en sí misma", añadió Saunders.

En cuanto a qué pasará con el servicio eléctrico, Saunders informó: "Ante un exceso de demanda, hay que producir ciertas restricciones para no producir perjuicios más importantes. La única restricción de la energía eléctrica es no tenerla. No hay alternativa. No podemos dar menos o más. Hay o no hay. Esto se traduciría en una reducción en la máxima demanda que son los horarios nocturnos. La parte operativa está programando, ante la eventual necesidad de reducir demanda, qué es lo que se haría".