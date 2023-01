“La realidad es que la Ley de Renta Hídrica, básicamente lo que plantea es que una Ley Provincial pase por encima de una Nacional. Eso no se puede hacer ni acá ni en ninguna provincia, y si se hace, puede tener consecuencias legales contra Chubut. Nosotros habíamos anticipado, lo dijimos con antelación, que a nuestro entender es anti constitucional. Es una acción que atenta contra las normas vigentes” explicó el Vicegobernador.

Sobre el tema, también indicó que “el manejo de la represa está en manos del Gobierno Central. Entonces me llaman mucho la atención los fundamentos utilizados. Y no me refiero a ningún diputado, pero creo que los asesores encargados de redactar esta ley, que han trabajado sobre el tema y son profesionales, no pueden pasar por alto estos detalles” agregando que “es un proyecto que genera una inevitable colisión con las normas nacionales, y no iba a pasar mucho tiempo hasta que alguien la declare anti constitucional. Es una normativa nacional la que regula el régimen de energía eléctrica, y eso no se puede modificar mediante una ley provincial. Realmente no entiendo como no se tuvieron en cuenta estas cuestiones”.

En otro orden Sastre recordó que “en pocos días, el 30 de enero, habrá una licitación muy importante que tiene que ver con la ampliación del interconectado nacional, de la línea de 500, y si algún sector realizaba una presentación con respecto a esta normativa, habría cancelado incluso esa licitación. No se puede ir contra recursos de Nación con una Ley Provincial. Lo dice la Constitución, no es algo que inventamos nosotros. Por eso me sigue llamando mucho la atención la labor de los asesores que pasaron por alto esto”.

FONDO CORDILLERANO

Ricardo Sastre estuvo al frente del Ejecutivo cuando se dio el veto de la Ley de Renta Hídrica, por la licencia del Gobernador Mariano Arcioni.

“Cuando regresó Mariano, previo a traspasar el mando, analizamos juntos la posibilidad de crear este Fondo Cordillerano. Acá no se trata de ir en contra de nadie, ni de una región, ni de una ciudad, ni nada de eso. Con este fondo podemos reconocer a localidades de la comarca para que puedan tener un crecimiento diferenciado al que tuvieron en los últimos años. No se trata de sacarle a nadie, ni quitar nada. Ya está instruido el Ministro de Economía sobre la creación de este fondo, que incluso contará con apoyo desde Nación” expresó.

“Yo estoy dispuesto a acompañar cualquier proyecto que traiga beneficios a cualquier ciudadano de la Provincia, pero no promulgando una Ley que no tenía ningún tipo de sustento”, sentenció.