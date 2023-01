En un marco de unidad, el peronismo esquelense volvió a reunirse este jueves con el objetivo de abordar las distintas problemáticas que atraviesan las localidades de la Cordillera chubutense y elaboraron un documento vinculado al crecimiento “asimétrico” que se observa en la provincia del Chubut.



El encuentro fue desarrollado en el Ateneo Néstor Kirchner de Esquel, donde estuvieron presentes el diputado nacional, Santiago Igon, el diputado provincial, Rafael Williams, representantes del peronismo local, agrupaciones políticas y un nutrido grupo de militantes.



Centrando el debate sobre Esquel, coincidieron en que uno de los mayores obstáculos para el progreso de la localidad es la incapacidad del actual gobierno de Juntos por el Cambio para llevar adelante proyectos que beneficien a la totalidad de los vecinos de la ciudad.



Asimismo, en relación a las elecciones provinciales, los participantes convinieron en la necesidad de interiorizarse en las propuestas de los precandidatos a la Gobernación del peronismo, como Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, para conocer los proyectos orientados a la disminución de las asimetrías presentes en las regiones de la provincia.





El documento



La cordillera no es el patio trasero del Chubut, por eso es necesario que se establezcan relaciones de respeto a su idiosincrasia, de reconocimiento a sus derechos largamente postergados, para dejar atrás el crecimiento asimétrico de la provincia.



No existe desarrollo provincial sin la integración plena de la cordillera, tanto en su voz como en las propuestas, las que deben ser parte activa en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.



Quienes pretendan dirigir los destinos de sus comunidades deben mostrar humildad y respeto por la voluntad del pueblo de su provincia, más allá que no coincidan con sus intereses.



La cordillera tiene sus necesidades, su ADN, y exigimos el merecido respeto que nos corresponde, contemplando nuestras propias diversidades.



Dentro de la agenda futura, planteamos un desarrollo de infraestructura vial, de comunicaciones, de conectividad que permita generar oportunidades para los habitantes de la provincia.



Aprendiéndonos a escuchar, con respeto y aceptación de las diversidades, estamos seguros que el Chubut tendrá futuro.