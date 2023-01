El Gobierno del Chubut acompañó la apertura oficial de la 19º Fiesta Provincial de la Señalada que se desarrolló durante todo el fin de semana en la comuna rural de Cushamen.

Durante el evento que tuvo lugar en la noche de este sábado en la plaza central de la comuna, encabezada por el jefe comunal, Ricardo Millahuala; el Gobierno concretó la entrega de equipamiento y aportes económicos, y suscribió acuerdos para la ejecución y refacción de obras.

Aportes y acuerdos

En el marco de la apertura, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, entregó un aporte económico por la suma de $600.000 para solventar los gastos que demande la Fiesta Provincial de la Señalada.

Asimismo, por intermedio del IPVyDU, se suscribió un convenio para la ejecución de una vivienda de dos dormitorios para un poblador de la comuna y se otorgó una ayuda financiera de 250 mil pesos por parte del Ministerio de Seguridad para la refacción de la comisaría.

En tanto, el Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut entregó una impresora, una PC y una fotocopiadora a la escuela 564; una fotocopiadora al Hospital Rural; y un freezer y una PC a la comuna anfitriona.

El festival

La nueva edición de la Fiesta Provincial de la Señalada comenzó este sábado por la mañana con un desfile gaucho en el Campo de Jineteada y la presentación, durante la noche, del ballet “El Camaruco” de Comodoro Rivadavia junto a artistas regionales.

El evento comprendió un gran baile familiar en el Gimnasio Comunal con Cachito Gonzáles y los Nuevos Reyes, La Banda de Miguelito y su acordeón; así como desafío en clinas, grupa y bastos; y montas especiales de Kevin Railef vs El Muñeco de Yañez; Miguel Peinepil VS El Gato de Nahuelquir Isaías e Iván Hueche vs La Pulpera de La Cantinera.

El festival contó además con stands gastronómicos y de artesanos, pialada de Yeguarizo y la realización de un Bingo con 300 mil pesos en premios.