Celeste Gordillo, empleada despedida de la Municipalidad de 28 de Noviembre, localidad de Santa Cruz, denunció al intendente Fernando Españón por acoso sexual. La joven de 30 años, que trabajó en seis sectores a lo largo de dos años, aseguró que fue echada "por no cumplirle sus placeres" al jefe comunal. “No quise bajarme en su escritorio y entonces me echó”, aseguró la mujer.

"El intendente siempre me pidió que yo le pague los favores, que yo me acueste con él (sic) y como no accedía a todas esas cosas, empezó mi calvario", afirmó en comunicación con FM Tiempo Río Turbio.

De acuerdo al relato de la joven, tras culminar su jornada laboral el pasado 13 de enero, un familiar le informó que le habían enviado un telegrama. Rápidamente, acudió al correo y descubrió que se trataba de un aviso de despido. En el mismo se indicaba que "no se le renovará el Contrato a su finalización, cesando los servicios el 31 de enero de 2023, por haber cumplimentado los objetivos para el cual Usted hacía sido contratada".

Celeste, quien es madre de tres hijos, asegura que siempre se desempeñó con diligencia y su deceso laboral se debe a que no accedió a las demandas sexuales de Españón. "Me echan porque no quise hacer lo que él me pedía, no quise servirme en bandeja, porque no dejé que me hiciera lo que él quería”, manifestó a través de sus redes sociales.