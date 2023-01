En representación del comité radical de Esquel, Omar Mohuanna junto con María Eugenia Estefanía y Sergio Sepiurka, estuvieron en el encuentro realizado en el valle de Chubut, donde Damián Biss lanzó su candidatura para la gobernación, acompañado por Gustavo Menna.

Sobre la reunión radical, Mohuanna comentó algunos detalles que no fueron lo que esperaban. "Se realizó el encuentro con una orden del día que no se cumplió. El temario era armar la forma de selección de candidatos y hablar de la continuidad de la alianza. Sin embargo, nos vimos sorprendidos de que lanzó su candidatura (Damián Biss) en forma extraña", dijo.

A su vez, el dirigente del radicalismo en Esquel sostuvo: "Fuimos convocados para una cosa y nos usaron de bulto, de número, para hacer el lanzamiento. Extrañamente, estaba involucrado Gustavo Menna, que es un exlegislador nacional que tuvo una muy buena labor. Nos sorprendió, porque creíamos que era una figura para buscar un consesnso con nuestros socios del PRO. Tomaron una decisión inconsulta para la gente de Esquel. Asistimos con María Eugenia Estefanía y Sergio Sepiurka, que fueron parte del debate que fue acotado. Cuando quisimos decir nuestra disidencia empezaron a presionar verbalmente y con ruidos para no que no podamos participar"

"Yo pertenezco a una línea recientemente creada, a partir de que el presidente, Damián Biss, no involucra a la totalidad del partido y convocó a un extrapartidario muy allegado al arcionismo como Federico Massoni. Sin tener en cuenta que tenemos un candidato radical como Gerardo Merino que es un ex presidente del comité departamental de Trelew y es un muy buen candidato", agregó.

Por otra parte, Mohuanna indicó: "Hay muchas miradas que no compartimos. La confección en abril de la mesa se mostraron muchas irregularidades porque no se respetó el cupo femenino. En la reunión de este fin de semana se ve poca participación de la mujer. Sin embargo, consideran que son los dueños del partido".

En cuanto a esas diferencias, comentó: "No vemos el compromiso de ayudar a las localidades chicas y está todo en su localidad que es Rawson. No ha tenido un mensaje federal. Por lo general, las reuniones la hacían en el interior de la provincia para que todos pudieran asistir. Él lo hizo en un lugar cómodo, con intenciones de tener militantes de su ciudad. Nos sorprendió con el lanzamiento de una candidatura que no estaba prevista, porque no era el orden del día".

Asimismo, sobre el encuentro, Mohuanna manifestó: "No estamos conformes porque faltó debate. Cuando hubo disidencias, nos opacaron con abucheos e increpación de algunos militantes. Una de las localidades que en principió le ganó al justicialismo fue Esquel, donde los primeros cuatro años de gobierno fueron muy buenos. Lamentablemente, intentaron cercenar la participación de nosotros y lo vemos mal".

"A Menna lo teníamos como una persona de búsqueda de convergencia y una integración en una fórmula. Nos sorprendió que haya decidido ir con Damián Biss".

"Hay un montón de realidades que está sufriendo Chubut que vemos que Biss no las manifiesta. En cuanto a servicio, infraestructura, cómo están los pueblos, el avasallamiento hacia la Corte suprema. Es muy funcional al arcionismo y tenemos una disidencia filosófica desde la política y la economía de Chubut", añadió.

Por último, Mohuanna se refirió a un posible acompañamiento a Ignacio Torres: "Va a haber una reunión en la que se va a analizar lo que aconteció en Rawson. El radicalismo es muy heterogéneo y respetamos mucho a los individuos. Una porción va a estar de acuerdo con esta fórmula y otros van a tener una visión de consenso, porque consideramos que 20 años de peronismo hay que revertirlo. Si es necesario con socios electorales, hay que hacer un frente. Dentro de ese frente, hay que compartir y buscar la coincidencia con el PRO en un futuro gobierno programático y no solamente electoral", concluyó.