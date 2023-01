Nuestra privacidad, nuestras conversaciones, contactos, cuentas bancarias, medios de pago, los lugares por los que transitamos, muchos de nuestros hábitos… Todo esto y varias cosas más, son accesibles de modo virtual a través de Apps y páginas web, accesibles apenas con un nombre de usuario y una contraseña. Las denuncias que el Equipo de Cibercrimen recibe a diario, dan cuenta de que las contraseñas que elegimos, suelen ser vulnerables.

El hackeo de cuentas de WhatsApp, Instagram, Facebook y Google, es moneda corriente. Los hackers suelen hacerse del manejo de las cuentas como un modo de utilizar la identidad del damnificado y acceder a sus contactos ofreciéndoles algo a cambio de dinero, por ejemplo, la venta de dólares. Veamos cómo prevenirlo.

Qué es la verificación en dos pasos

Para empezar, es importante que las contraseñas que utilicemos no resulten previsibles como el uso de números continuos, nuestra fecha de nacimiento o la de nuestros hijos, el nombre de una mascota o de alguien de nuestra familia, etc. Es importante que no usemos la misma contraseña en todos los sitios y que activemos el segundo factor de autenticación, la llamada “verificación en dos pasos”.

Si alguien accede a tu contraseña del modo en que sea que la obtuvo, encontrará una segunda barrera. El sistema le solicitará un segundo código para verificar su identidad. Las aplicaciones ofrecen opciones respecto de este segundo factor. Puede que te envíen un código por SMS o que llegue a alguna aplicación de autenticación a tu teléfono móvil, como Google Authenticator u otras, o bien que optes por una llave física de seguridad.

El Equipo de Cibercrimen recibió denuncias de personas a las que el hacker vulneró la contraseña para usar, por ejemplo, la cuenta de Instagram, pero además cambió el mail al que se asocia esa cuenta y activó la verificación en dos pasos. Si nosotros realizamos la activación, le ganamos a los hackers.

¿Cómo se activa?

En WhatsApp se accede por el menú de Ajustes – Cuenta – Verificación en dos pasos – Activar.

En Facebook, desde la App acceder a Configuración y Privacidad – Configuración – Seguridad – Seguridad e Inicio de sesión – Comprueba las opciones de seguridad más importantes – Activa la autenticación en dos pasos…

En Instagram Configuración – Seguridad – Autenticación en dos pasos

En general se accede desde tus distintas apps desde el menú de Ajustes o Configuración.