Esta mañana los concejales se reunieron en el Concejo Deliberante de Esquel para debatir el código tributario y, sin embargo, no hubo quórum de parte de los bloques opositores.

La concejal de Cambiemos, María Eugenia Estefanía, dialogó con la prensa y manifestó su disconformidad por la falta de quórum de parte de la oposición.

"Intentamos hacer una sesión para aprobar temas que siguen en tratamiento, como el Código Tributario, los convenios de servidumbre para un nuevo acueducto, y la Oposición tiene una herramienta: no dar quórum".

"El reglamento dice que cuando viene el pedido del Ejecutivo y se llama una sesión, se respeta el orden que pide el Ejecutivo. Cuando uno como concejal pretende anticipar un tratamiento como se ha dado en muchas sesiones, levanta la mano, hace una moción y, si es aprobada, se adelanta el tratamiento", puntualizó Estefanía.

"La Ley de Corporaciones Municipales explica que no habiendo sido alguna de las normas fiscales para el año vigente sigue en vigencia la norma anterior", dijo y señaló que no se aprobó el Código Tributario, pero sí la tarifaria. "Se aprobó la tarifaria, no se aprobó la prórroga del código vigente. En el código del año pasado decía "Vigencia 2022". El concejal González Salina pidió que tratemos las modificaciones. Se modificó y aprobó, pero no se tuvo en cuenta que la ordenanza anterior decía "vigencia 2022". Fue un error administrativo, lo que no quiere decir es no se puedan cobrar los impuestos", detalló la edil de Cambiemos.

En este sentido, Estefanía expresó: "No sigamos poniendo palos en la rueda porque el municipio necesita tener su administración ordenada"

"A los concejales les encanta mediatizar estos temas. No dar quórum es una herramienta de la oposición", manifestó.