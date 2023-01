Un grupo de vecinos del barrio Cañadón de Bórquez dialogó con Red43 para expresar el malestar que atraviesan por la falta de agua en sus viviendas y, además, manifestar su disconformidad por pagar un servicio que no se les brinda.

Ezequiel Bórquez comentó que atraviesan la problemática por la falta de agua en la mayoría de los veranos. Por lo que, realizan llamados a la Cooperativa "por los reclamos porque el agua viene de a ratos y tenemos que estar llenando los baldes".

"Tenemos tanques para llenar baldes y tener agua durante dos días, pero ahora pasó más de cuatro día que no sale una gota de agua", remarcó y agregó que la mayoría de los vecinos tienen animales y plantas.

Además, el vecino contó que les están cobrando por el agua, siendo un servicio que no le están dando beneficio a los vecinos del B° Cañadón de Bórquez. Por lo que, señaló: "Si Pasquini no entrega la obra me gustaría saber porque cobran el impuesto en la boleta".

"Te cobran un servicio que no te lo están brindando y no es barato". Acá hay jubilados, pensionados, gente que labura en construcción y te cobran un impuesto que no te brindan

Por el momento, los vecinos se están cargando baldes con agua de vertiente, "pero hasta cierto punto".