El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dialogó con la prensa y se refirió a la falta de quórum en el HCD para tratar los convenios de servidumbre para el nuevo acueducto.

"La sesión extraordinaria no se pudo realizar porque no hubo quórum", dijo Ongarato y señaló que, al no firmarse el contrato, se atrasa la obra generando complicaciones técnicas y financieras.

"Es una obra necesaria para la ciudad".

Además remarcó que los convenios de servidumbre para el nuevo acueducto de la ciudad garantizaría muchos puestos de trabajo que "podrían tomarse los próximos días y no será así", por lo que, "estas instancias perjudican a los operarios que no tendrán los puestos de trabajo hasta abril".

En términos económicos, Ongarato indicó que la obra será cara teniendo en cuenta la inflación: "Cuanto más se muevan los precios más tarde llegará la aprobación. Es un trámite burocrático".

El intendente de Esquel especificó que Provincia y el Ministerio de Infraestructura están trabajando en esta obra.