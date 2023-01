El intendente Sergio Ongarato salió al cruce contra los concejales de la oposición por una presentación en la justicia por presuntas irregularidades en el cobro de impuestos, ya que no está aprobado por el cuerpo el Código Tributario por un error de tipeo.

Ante esta situación, el mandatario municipal explicó: "El artículo 41 de la Ley de Corporaciones Municipales establece que, cuando no se tiene presupuesto, tarifaría o tributaria, se continúa o se empieza a trabajar el año fiscal con la ordenanza del año anterior. Vale decir que, esta ordenanza tributaria, que se envió a fines del 2022 y tiene un error de tipeo que le puede pasar a cualquier, es que la oposición pretende que no podamos cobrar impuestos".

Sobre la actitud de los concejales opositores, Ongarato sostuvo: "Parece que la intención es trabar la recaudación de la municipalidad y tengamos problemas para pagar sueldos y brindar los servicios que se están brindando. Al detectar este error, se intentó corregir con otra ordenanza y quizás no hacía falta. Estábamos presentando la tributaria del 2023 y no la del 2022. Hicimos una resolución para subsanar esto y que la gente pueda pagar sus impuestos como lo está haciendo ahora".

"Hay una presentación en la justicia, que está fuera de lugar. Ellos buscan desfinanciar a la Municipalidad. Nos ponen como condición, aprobar un proyecto de ordenanza en el cual el 70 o 80% de la ciudad va a tener la posibilidad de no pagar impuestos brutos. Cuando uno es oposición, tiene que ser responsable de fijar sus posturas, pero no dejar a la Municipalidad en situaciones complejas. Si ellos quieren ser Gobierno, van a heredar esos problemas".

Por otra parte, la secretaria de hacienda de la Municipalidad, María Paula Neuwirth, indicó: "La ordenanza que aprobó las modificaciones al código tributaria, tácitamente, aprobaron el código en el que se realizaron las modificaciones. El código en sí mismo no tiene una fecha de vigencia, sino la ordenanza en la cual se le dio origen el año anterior. Por una decisión en el Concejo Deliberante, se define, en vez de aprobar todo el código, aprobar las modificaciones. Ese era el válido y vigente. Por eso sucede este error. La ordenanza que le daba origen decía que era para el 2022. Para el 2023 se propone solo aprobar las modificaciones, entonces quedó redactada la ordenanza. El código no tiene fechas adentro".

"La ordenanza la redacta el Concejo Deliberante. En esta oportunidad, cuando se redactan las modificaciones, de alguna manera está haciendo alguna relación con el código que le dio origen el año pasado, que se aplicaba para el 2022. Usualmente se hacía así y este año se modificó. Por eso quedó esa incongruencia, que entendemos que fue un error en el linkeo de las dos ordenanzas", agregó la funcionaria municipal.

Por último, sobre el cobro de impuestos, Neuwirth dio a conocer: "En este momento, a raíz de esta resolución que entendemos que es algo muy puntual de redacción, no encontramos una objeción para no cobrar los impuestos. Es prioritario el pago anual, la recaudación y la financiación del municipio para encarar el año. En este momento está el cobro vigente. No se ha visto disminuido para nada y veremos si extendemos el plazo. Es algo que se evalúa todos los años. Hoy está hasta el 28 de febrero, pero podemos extenderlo un mes más. Lo cierto es que mucha gente está acercándose a pagar, ya antes de que pongamos al cobro el pago anual".