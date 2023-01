Siempre tuvo la idea de llevar a cabo un emprendimiento en beneficio de los más grandes. Ya sabemos que Tamara Leguiza tiene una escuelita de mini atletismo cuyas clases retomarán este miércoles, pero a ella “le quedó picando” la idea de poder hacer algo para la gente adulta.

Por ello, a partir de la semana que viene, los lunes, miércoles y viernes de a partir de las 20.30 hs y los martes y jueves desde las 14 horas, Tamara Leguiza llevará a cabo distintas propuestas que tiene que ver con actividades recreativas y caminatas para personas adultas.

No hace falta destacar que en la región hay infinitos lugares para recorrer y apreciar el paisaje donde vivimos, claro que muchos (y muchas) no lo hacen porque no se animan a hacerlo solos o solas y no encuentran un grupo adecuado para poder realizar estas actividades.

Por este motivo, la joven Tamara Leguiza puso en marcha este proyecto que comenzará el lunes 9 de enero, según lo informó.

Para mayor información y costos de este taller hay que comunicarse con ella al 2945 658287, remarcando que dispone de algunos combos con importantes descuentos.