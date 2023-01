Ana Apeleo, de 59 años, vivió una experiencia única cuando los guardaparques del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, la llevaron a recorrer los senderos del área protegida gracias a una silla especialmente diseñada para personas con discapacidad o movilidad reducida.

En diálogo con Red43, Apeleo comentó que nunca pudo realizar travesías en los sendero y que hace unos días deseaba recorrer por esos caminos, pero una de sus hijas le decía que no podía pasar con la silla.

En este sentido, nos contó que un día su familia iba a hacer trekking en el PNLA y, luego de pasar un puente colgante, sus parientes salieron a recorrer el lugar mientras Ana y su hija Yaqui se quedaron esperándolos hasta que vuelvan. "Al rato pasó un señor con cuatriciclo y mi hija me dice "porque no le decimos al señor que nos lleve". Luego llegó el guardaparque y me preguntó si quería subirme a esa silla especial", recordó Apeleo y agregó que fue acompañada por su yerno, hijas y nietos.

"Fue un regalo de Dios porque no lo esperaba. Parecía mentira, que nunca iba a poder hacer esos senderos", expresó.

"Con la ayuda de Dios, una persona con discapacidad puede hacer las cosas que uno quiere y desea".

"Me sentía una reina porque me sentía rodeada de chicos, guardaparques, estaba en otro mundo", dijo Apeleo y remarcó que quedó muy contenta por los lugares que recorrió.

"Las personas con discapacidad somos capaces de hacer muchas cosas con ayuda de Dios y algunas personas no valoran eso", concluyó.