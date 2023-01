El jefe de Servicios Sanitarios de la Cooperativa, Mauricio Mateos, se refirió a la falta de agua registrada estos últimos días en algunas viviendas de Esquel.

En diálogo con Red43, Mateos reconoció que en "estos días de elevada temperatura hemos tenido problemas de falta de agua y baja presión, principalmente por el elevado consumo que se ha dado durante todo el día. Las cañerías pierden presión y en la zonas altas no llega. La gente de zona baja sigue regando durante la noche o se pone a recuperar los tanques y hace que las zonas altas no recuperen presión".

En este sentido, solicitó a los vecinos utilizar el agua de un modo consciente y cuidadoso teniendo en cuenta que en las zonas altas no llega.

"Hoy las cisternas nuestras a la noche se están recuperando bien, va bajando el nivel del arroyo Esquel pero tenemos buen caudal. Los problemas de agua se focalizaron en unas 10 o 15 casas del barrio Cañadón de Bórquez en la zona alta, en un par de casa del barrio Estación y en un par de Villa Ayelén", dijo.

Respecto a la falta de agua en Valle Chico, Mateos dijo: "no tenemos un conocimiento bien preciso de la problemática. Es una zona que está en obra. El IPV contrató a la empresa que hizo la infraestructura y las viviendas, se entregaron y no están terminadas del todo las redes de infraestructura". A su vez, indicó que "no estamos en la operación del servicio actual" y señaló que "con el IPV, la empresa y el municipio estamos controlando las redes cloacales, tanto las colectoras de los barrios como el nexo que es importante que viene desde esa zona se vincula con troncales de la ciudad para ir hasta la planta de tratamientos para próximamente transferir la red cloacal".