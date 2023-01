En la audiencia número 14 del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, el pequeño de cinco años que fue torturado hasta morir en La Pampa, la acusada Abigail Páez levantó la mano y pidió declarar pero “sin responder preguntas”.

También está acusada la pareja de Abigail y mamá de Lucio, Magdalena Páez. En el momento de la declaración, el abogado de Magdalena, expresó: “Mi clienta prefiere retirarse y no estar presente en este testimonio”. Segundos después, la mujer se retiró y no escuchó la declaración de su pareja.

Páez relató cómo había sido ese 26 de noviembre del 2021 para ella, el día en que Lucio fue asesinado. La mujer expresó que cuando se hizo de noche, llevó al trabajo a su pareja, luego volvió a su casa para “cuidar a Lucio”.

En el relato, sostuvo que lo golpeó “porque se mandó un moco. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde, ni sé por qué tampoco. No le encuentro una explicación todavía”.

Luego, continuó: “No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”.

"Cuando estábamos en la ducha, él se estaba bañando parado. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni que hacer para que él se recomponga”, añadió.

Según la autopsia presentada por los médicos que atendieron a Lucio, había lesiones más graves que unas “pataditas en la cola”. Por ejemplo: un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días. El informe relata, almenos, una decena de golpes que se produjeron ese mismo día del asesinato.

Entre lágrimas, Abigail, contó sobre el momento en qué Lucio perdió el conocimiento: “Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”.

Además, explicó que intentó realizarle RCP pero que no sabía bien como era. “En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento él vomitó cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo lleve a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida”.

En el juicio se presentaron varias pruebas como la autopsia, los chats entre ellas en los que hablaban de cómo maltrataban a Lucio y los testimonios que se escucharon en el juicio. El veredicto final será el día 2 de febrero. Ese día estarán presentes la familia paterna de Lucio.