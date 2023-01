Hoy se cumplen tres meses del homicidio de Fernando Villarroel, ocurrido un domingo a la tarde en el barrio Matadero después de los festejos por el título obtenido por Boca Juniors.

En aquella tarde/noche para el olvido, "Coby" recibió una puñalada fatal en el pecho. Este lunes, su familia y amigos marcharon por las calles de Esquel para pedir justicia.

Graciela, la madre de Fernando, comentó: "Hoy se cumplen tres meses de su fallecimiento y lo único que queremos es justicia. Que sea ejemplar y le den la pena máxima, pero que los cómplices también sean detenidos. Hay uno solo y estaría bueno que los detengan, porque siguen como si nada en el barrio".

"Son unos cuantos. Andan como si nada y yo quiero la pena máxima para el que está detenido y los cómplices también", agregó sobre el otro grupo de personas que participó del asesinato de Coby.

A su vez, Graciela indicó: "Somos una familia grande y Coby era muy querido. Nunca tuvo problemas con nadie. Creo que ni se enteró, le vino eso de rebote y por eso queremos justicia".

Sobre los hijos de Fernando, dijo: "Sus nenes están destrozados, pobrecitos. Todos los días les agarran ataques de nervios y llanto. No sabés cómo hacerle entender que su papá ya no está. La nena tiene 9, el nene tiene 4 que no lo pudimos traer por un ataque de nervios. Nos destrozaron a toda la familia. Éramos muy unidos todos".

"Espero que en febrero haya más novedades. Pedimos justicia y la pena máxima para el asesino", concluyó la madre de Coby.